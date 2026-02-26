очакваното увеличение на цената на водата с между 8% и 15%, което естествено провокира обществен интерес, тъй като това е едно от разходните пера в домакинствата.
В условията на инфлационен натиск и растящи разходи за живот всяка промяна в цената на водоснабдяването се следи внимателно от потребителите. Следи ги и ФОКУС. Преди да се опитаме да ви помогнем да сметнете евентуалния си нов разход, ще обясним следното:
Цената на водата в България не е единна величина, а се определя на база решенията на отделните местни ВиК оператори. Поради тази причина стойностите на услугата се различават в рамките на всички 28 области, тъй като разходите за поддръжка на инфраструктурата, инвестициите в мрежата и регионалните особености влияят върху крайната тарифа. КЕВР взима крайните решения, но разликите в цената за кубик за отдели региони са понякога двойни.
ФОКУС се обърна към статистиката. Последната, публично достъпна такава за потреблението на питейна вода от домакинствата е от 2024 година.
Анализът на данните показва, че средното дневно потребление на вода в страната е около 110 литра на човек. Въпреки това между отделните области се наблюдават съществени различия.
Област Благоевград /149 литра средно на човек/ се откроява като лидер по потребление на питейна вода, като тенденцията вероятно е свързана както с климатичните особености на региона, така и с по-широкото използване на вода за битови дейности като по-често къпане или поливане на зелени площи.
По-високи от средните стойности се наблюдават и в област София /129 литра средно на човек/, където урбанизацията, по-интензивният ритъм на живот и структурата на жилищния фонд създават предпоставки за по-голямо потребление на вода на човек. В големите морски градове като Варна и Бургас / 112, 117 литра средно на човек/ консумацията също остава относително висока, което може да се свърже както с климатичните условия, така и със сезонното натоварване на инфраструктурата и туристическата активност.
Областите Пловдив, Русе и Стара Загора / 104, 112, и 97 литра средно на човек/ се позиционират около средните за страната нива на потребление. Това отразява по-умерени битови модели и по-балансирано използване на водния ресурс, без резки пикове в дневната консумация.
Разликите в потреблението между регионите могат да бъдат обяснени с комбинация от фактори. По-високите температури в някои райони стимулират по-честото използване на вода за охлаждане и лична хигиена. В същото време наличието на дворни пространства и поливането с питейна вода, няма как да ен ви чукне по сметката.
Едно е ясно, увеличаването на цената на водата ще има осезаемо отражение върху месечните разходи на домакинствата, независимо от навиците ни.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.