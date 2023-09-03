Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
COVID днес: Върлува ли вирусът още в Благоевград?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:27 / 03.09.2023Коментари (3)74
©
22 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Няма регистрирани починали или излекувани за денонощието болни. 

В болници за лечение остават 150 пациенти. От тях 12 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа не са били поставени ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 5; Варна - 5; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 0; София град - 8; Стара Загора - 2; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.




Още по темата: общо новини по темата: 11528
02.09.2023 »
01.09.2023 »
30.08.2023 »
30.08.2023 »
27.08.2023 »
26.08.2023 »
предишна страница [ 1/1922 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 2 ч. и 2 мин.
+2
 
 
Рано е за ковид, първо трябва да спре войната в Украйна. Има си ред.
Aнонимен
преди 2 ч. и 29 мин.
+3
 
 
Купили са 1,3 млн. Факсини , народа трябва да се боде, Кирчо има задължения към Урсула.
Aнонимен
преди 2 ч. и 37 мин.
+3
 
 
Айде стига с тия простотии. Пак ли ви спуснаха нареждане да зомбирате с тоя измислен вирус?
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2023 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
Кабинетът "Денков - Габриел"
Зверство срещу 18-годишно момиче
Катастрофи в София
ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.
Прокуратура и МВР влязоха в офисите на Васил Божков
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 598 267
novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - 2022 Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: