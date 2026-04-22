В дните 25 и 26 април Община Благоевград, съвместно с Рок клубът на АУБ организират Пролетен фестивал 2026. Това съобщиха от Община Благоевград. От 17:00 часа пл. "Георги Измирлиев“ в Благоевград ще се превърне в сцена на музика, енергия и незабравими емоции.

Музикалната програма включва участието на T.H.C, Static Efemme, Needless to Say, Poppers, Slaggs, AUBeeGees, Titovi Pioneri, Terlitsi, Иностранцы, Burn the Blueprint, Mother Mother Double, както и група от Югозападен университет "Неофит Рилски“.

Кулминацията на фестивала ще бъде участието на популярната група COOL DEN, която ще зареди публиката с мощно рок звучене и незабравимо сценично присъствие.

Посетителите ще могат да се включат и в разнообразни забавни активности, игри и изненади, организирани на специални щандове в рамките на фестивала.