Йоана Илчева е на 18 години от град Пловдив, ученичка в Американския колеж в София. С изключителните си академични постижения и след положени поредица изпити е приета в Girton College, University of Cambridge в специалност – Природни науки - физика.



Сумата, необходима за първата година в университета, възлиза на 80 058 паунда. От тях годишната такса за обучение е 50 458 паунда – по 16 819 паунда на триместър. Семейството на Йоана, което активно я подпомага по пътя ѝ през годините, може да си позволи да отдели 17 500 паунда годишно за покриване на разходите ѝ за общежитие, храна и други такси. Йоана е приета и в UCL, University of Warwick и University of Southampton.



Гарант на кампанията е Никола Каравасилев – един от ръководителите на отборите, които представят България на националните и международни олимпиади по физика и астрономия.



Тук може да подкрепите Йоана и да бъдете част от нейния успех



Йоана е отлична ученичка със забележителни постижения както в областта на математиката, така и на физиката, и получава признание на национално и международно равнище.



В областта на математиката Йоана има забележителни успехи, включително първо място на Националния математически турнир "Черноризец Храбър“ и награди от престижни състезания като Международната математическа олимпиада в Сингапур, Международната младежка математическа олимпиада в Тайланд и Световното отборно състезание по математика за ученици до 15 години в Китай. През 2020 г. тя печели първо място на Международно състезание Математическа лига, Флорида, САЩ – сертификат.



Преминавайки към физиката, постиженията на Йоана продължават да впечатляват. Тя си осигурява отново челни позиции в национални състезания по физика, включително в Националното есенно състезание по физика и Националното състезание "Турнир на младите физици“.



Участието ѝ в събития като Майсторския клас на CERN по терапия с частици и образователната програма Immerse Physics в Университета в Кеймбридж подчертава нейния ентусиазъм към предмета и ангажираността ѝ да задълбочава знанията си.



"Физиката винаги ми се е отдавала с лекота и още в 8-ми клас бях убедена, че искам да преследвам кариера в областта на науките. През първата си година в Американския колеж в София станах част от клуба по природни науки и забелязах, че мога да прекарвам часове в изучаване на нови неща и решаване на сложни задачи, не само без да се отегчавам или уморявам, но като искрено се забавлявам. Знаейки, че има предмет, който ми е също толкова интересен, колкото и лесен за разбиране, ме накара да се уверя, че физиката е това, което искам да следвам в университета, и това, с което искам да се занимавам и занапред", казва Йоана.