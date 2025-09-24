Новини
България се присъединява към глобалната инициатива на ООН за борба с насилието над деца
Автор: Елиза Дечева 09:00
©
България стана 47-ата държава, която се присъединява към глобалната инициатива на ООН за превенция и противодействие на насилието над деца - INSPIRE. Това бе обявено по време на среща между министъра на правосъдието Георги Георгиев и д-р Наджат М‘джид, специален представител на Генералния секретар на ООН по въпросите на насилието над деца, в рамките на сесиите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Защитата на правата на децата е национален приоритет. Присъединяването ни към INSPIRE ще даде възможност на България да използва най-добрите международни практики и доказани механизми за защита на децата – от онлайн тормоз до сексуални престъпления, които, за съжаление, нарастват в световен мащаб“, заяви министър Георгиев. Той подчерта, че заради глобалния обхват на интернет, престъпленията срещу деца все по-често са трансгранични, което изисква международна координация и съвместни действия.

В рамките на инициативата България ще работи по прилагане на доказани в световен мащаб мерки и инструменти в правосъдието, социалните услуги и здравеопазването. Ще бъдат проведени специализирани обучения за полицаи, прокурори, съдии и други професионалисти, работещи с деца – жертви или свидетели на насилие. Това ще гарантира прилагането на международните стандарти за щадящо и ефективно отношение към децата и техните семейства.

Министър Георгиев представи пред ООН българския опит и утвърдените добри практики, сред които и моделът “Зона Закрила" – услуга, предлагаща цялостна подкрепа за деца, пострадали от насилие, както и мрежата от "сини стаи“ за щадящо изслушване на деца в съдебните процедури. Той даде пример със съдилищата в Русе, където този модел е много добре организиран и интегрирани в институционалната работа.

От своя страна, д-р Наджат М‘джид оцени високо усилията на България в борбата с насилието над деца и приветства присъединяването към инициативата INSPIRE. Тя подчерта значението на националните усилия, съчетани с глобална солидарност, за справяне с предизвикателствата на съвременното детско насилие.

Присъединяването на България към INSPIRE е в съответствие с ангажиментите на правителството и Министерството на правосъдието за ефективна реформа в детското правосъдие и адекватен институционален отговор на насилието, включително в рамките на борбата с домашното насилие






Все още няма коментари към статията.
