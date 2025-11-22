ЗАРЕЖДАНЕ...
Бъдете спокойни: Съоръженията на "Напоителни системи" в областите Благоевград и Кюстендил са под постоянно наблюдение
©
Служители на "Напоителни системи"ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на участъците на р. Места, които се стопанисват от дружеството.
Констатирано е преливане на вода от р. Места в община Хаджидимово, но няма опасност от заливане на населените места и инфраструктура. Осигурен е и денонощен обход на всички язовирни съоръжения, други корекции на реки и предпазни диги в цялата област.
Още от категорията
/
Благоевград и Кюстендил с оранжев код днес. НИМХ с пълна прогноза до неделя, идва сняг - вижте къде!
19.11
Кюстендил и части от Благоевградска област са с предупреждение от първа степен за опасно време
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Гори кухнята на известно благоевградско заведение
22:07 / 21.11.2025
Запалиха светлините: Коледното настроение вече се настани в Благо...
19:49 / 21.11.2025
От утре до 28 ноември промени в организацията на движение на АМ "...
17:20 / 21.11.2025
Хората от Благоевградско питат, експертите отговарят
15:09 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.