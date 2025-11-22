Съоръженията на "Напоителни системи" в областите Благоевград и Кюстендил са под постоянно наблюдение във връзка с обилните валежи от дъжд на територията на област Благоевград.Служители на "Напоителни системи"ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на участъците на р. Места, които се стопанисват от дружеството.Констатирано е преливане на вода от р. Места в община Хаджидимово, но няма опасност от заливане на населените места и инфраструктура. Осигурен е и денонощен обход на всички язовирни съоръжения, други корекции на реки и предпазни диги в цялата област.