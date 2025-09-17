ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бръчков: Промените в Закона за ВиК ще катализират още проблеми по места
Заедно с кмета на община Троян Донка Михайлова днес се срещнаха с председателя на Народното събрание доц. Наталия Киселова.
Бяха посочени аргументите срещу промените, с които практически ще се национализират ВиК дружествата.
"Потърпевши ще бъдат хората по места, защото едно такова окрупняване ще се отрази на цената на водата, ще се стигне до невъзможност за изпълнение на каквато и да било социална функция от страна на общините, които няма да имат думата, въпреки факта, че най-добре познават проблематиката на местно ниво в сектора.
Правят се инвестиции в община Петрич години наред във водопроводната мрежа. Стремим се да не стигаме до драстични скокове в цената на водата и да осигуряваме сигурност по отношение на водоснабдяването. В тази посока работим заедно със съветниците и имаме резултат.
Ако се стигне до сливане в асоциации, тази ни функция ще бъде отнета.
Ще продължаваме да настояваме за по-широко обществено обсъждане и прецизност. Не приемаме промените в този вид“, коментира кметът Димитър Бръчков.
