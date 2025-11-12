Многопрофилната болница в Благоевград търсят млади лекари. Отделенията, където се наблюдава недостиг на специализанти са това по Анестезиология, Педиатрия и Урология, предаде БНТ."Болницата е в стабилно състояние, но има нужда от допълнителен персонал", каза в "Денят започва" Нина Чимева - административен директор на МБАЛ - Благоевград.Тя поясни, че през последната година и половина броят на пациентите се е увеличил и това води до нужда от все повече персонал.