Броят на пациентите в Благоевград се увеличава, но лекари няма
"Болницата е в стабилно състояние, но има нужда от допълнителен персонал", каза в "Денят започва" Нина Чимева - административен директор на МБАЛ - Благоевград.
Тя поясни, че през последната година и половина броят на пациентите се е увеличил и това води до нужда от все повече персонал.
