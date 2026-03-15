Броени часове до началото на "Пет истории за успех с инфлуенсъри" в Благоевград
"Пет истории за успех с инфлуенсъри“ е поредица от разговори на живо, посветени на личния път към успеха, предизвикателствата по него и отговорността към аудиторията.
В рамките на шест часа сцената на зала "Яворов“ ще се превърне в място за откровен диалог, лични истории и ценни уроци от практиката. Публиката ще има възможност да задава въпроси в реално време чрез платформата www.slido.com, директно от своя мобилен телефон.
Всички посетители ще могат да се възползват от безплатна фото-зона за моментни снимки, разположена във фоайето на залата.
В края на събитието ще се проведе и специална среща за снимки с гостите.
ПРОГРАМА
12:00 – 12:45 ч.
Илиян Сандев (Баце Сандев)
Тема: "Хуморът като начин на общуване“
Пауза – 15 минути
13:00 – 14:15 ч.
Павел Колев и Христо Стефанов (Павел и Ицака)
Тема: "Екип и партньорство – как се работи в тандем“
Пауза – 15 минути
14:30 – 15:30 ч.
Александра Богданска
Тема: "Жената инфлуенсър – предизвикателствата на успеха“
Пауза – 30 минути
16:00 – 17:00 ч.
Слави Панайотов (Слави The Clashers)
Тема: "Отговорността пред феновете“
17:00 – 18:00 ч.
Снимки с фенове във фоайето
Водещ: Игор Дамянов
Входът е свободен след предварителна регистрация и изтегляне на безплатен билет: https://forms.gle/pqGjn62KvrS1vbA1A
Важно: Лица под 14 години се допускат само с пълнолетен придружител.
Събитието се организира от Община Благоевград и Винтидж Ентъртеймънт, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента Следващо Поколение ЕС (Next Generation EU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025 г., договор № BG-RRP-11.021-0017-C01, по схема BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.
