Боян Кондуров поема Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград, научиДоскорошният директор на Районната дирекция в Благоевград заменя Валентин Василев, който от 2023 година беше начало на регионалната дирекция.По наша информация заповедта на Кондуров се връчва днес от МВР. Кондуров е добре познат сред своите колеги. Той има дългогодишен опит в сферта на борната с огнените стихии.