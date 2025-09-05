ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Борисов: Трябва да има единен, обществено приет, подкрепен от дясноцентристките партии кандидат за президент. Всичко останало е обречено
"Трябва човек, който да може 4-5 хил. гласа периферия да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент", каза още той.
"Чух, че щели да имат общ кандидат за президент на демократичната общност. Към този момент не са се обадили. По-голяма партия европейска, демократична, бореща се за върховенството на закона от ГЕРБ няма. Всяка седмица идва висш ръководител на ЕС у нас. Трябва да има един кандидат център-дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии. За разлика от тях, аз смятам, че трябва първо да има консултации, и ако има такъв човек, тогава лидерите на партиите да го изберат", коментира още Борисов.
"Вярвам, знам, сигурен съм, че в тези демократични среди има много мислещи политици, аналитици, бивши политици, които са съгласни с това, което казвам, ако искаме да имаме успях“, каза той.
Относно побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Всеки родител, когато децата и жена му са там, и види бясно караща кола, ще направи забележка. Проблемът не е, че е тежко пребит директор, а че едни граждани, за да предпазят семействата си, правят забележка. Ролята на родителя е най-важната.
Семейството и ролята на семейството е най-важна. Най-лесно е да се обвини държавата. Децата, които се правиха селфи на кран в София, какво да направи държавата, да сложи по един полицай пред всеки каран?
"Вместо да кажат "чичо, извинявай“, те го пребиват. Това може да се случи на всеки. Трябва да се замислим за примера, който даваме. Отворете ТикТок, заглавията на "Възраждане“, МЕЧ, "Величие“ какви са - "смачкахме, унищожихме, ликвидирахме“, все такива. И какво? На нас не ни пука, но тези деца, които гледат, това им влиза в съзнанието“, допълни той.
Нека се замислим за примера, които даваме всеки ден, отворете ТикТок профилите и вижте на "Величие" и МЕЧ къде какви са им заглавията - "смачкахме", "убихме".
Относно безводието
Борсов коментира, че много е нпарвено за Плевен.
"Направихме водния цикъл. Като няма вода в язовирите, няма. Ще го поправят. Аз поправих в Перник. Ако сега има безводие, Перник има резервен водопровод“, каза още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1510
|предишна страница [ 1/252 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: