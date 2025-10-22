ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Няма да има преформатиране на кабинета, отговорност носи ГЕРБ, БСП и ИТН
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите след като преди две седмици поиска преформатиране на кабинета заради ниските резултатите на ГЕРБ по време на местните избори в Пазарджик, предаде репортер на "Фокус".
Миналата седмица Борисов заяви, че на Наталия Киселова "една година като председател ѝ стига, а вчера от ГЕРБ и ИТН предложиха да председателя на Народното събрание да се избира на ротационен принцип.
"За нас е крайно наложителна тази промяна, дано колегите се съобразят. Ние ще предложим Рая Назарян да поеме поста".
"Фокус" припомня, че по-рано днес стана ясно, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя управляващото мнозинство, но без да взимат участие в изпълнителната власт, както и в парламентарните комисии.
"Наложи се отново да лидирам процеса. Отново, понеже всички други, в Банкя казваме "като неловена мачка се гуши", така като "неловена котка" за тези, които са от градските условия. Трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство", каза още лидера на ГЕРБ.
Борисов подчерта още, че със 100 души правителството няма как да съществува.
"Ние със 100 души не можем да приемем бюджет с БСП и ИТН", допълни Борисов.
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
14:53 / 20.10.2025
