Болницата в Разлог е с изцяло обновена реанимация
Автор: Георги Кирилов 08:59Коментари (0)97
©
Направи се тържествен водосвет на новия сектор "Реанимация“ към Отделението по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ "Д-р Асен Велев“ - Разлог.

Това е нова и важна стъпка в развитието на лечебното заведение и в повишаване качеството на медицинската помощ за пациентите.

Водосветът изпълни отец Янко Русков в присъствието на управителя на болницата Магдалена Коцакова, кмета на община Разлог Красимир Герчев, Ротари клуб "Банско Разлог“, лекари, медицински сестри и медицински работници от екипа на болницата, граждани и гости.

"В този светъл ден, в Деня на българския лекар и празник на св. Иван Рилски, откриваме сектор "Реанимация“ към Отделението по анестезиология и интензивно лечение - символ на развитието, професионализма и стремежа към по-високо качество на медицинската грижа.“ – каза в приветственото си слово управителят на болницата Магдалена Коцакова.

Тя подчерта, че реанимацията е сърцето на всяка болница – мястото, където се води най-трудната битка, а всеки спасен живот е доказателство за силата на човешкия дух и науката.

"Отправям сърдечна благодарност към кмета на община Разлог Красимир Герчев и към Ротари клуб Банско - Разлог, които безрезервно подпомагат болницата, а сектор "Реанимация“ е оборудван с най-съвременната медицинска апаратура.

С новото отделение, каза още управителят на болницата, ние поставяме още една здрава основа в мисията си да осигурим на пациентите съвременна и сигурна медицинска помощ.

Приветствие по случай новия сектор "Реанимация“ , а така също – и за празника на българския лекар, направи кметът на община Разлог Красимир Герчев с пожелание за здраве, вдъхновение и висок професионализъм на екипа на МБАЛ "Д-р Асен Велев“ Разлог.

Завеждащ отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Сашо Караджов поздрави всички с празника на лекарите и с новия, изключително важен сектор "Реанимация“.

Той подчерта значимостта на подкрепата на община Разлог в лицето на кмета Красимир Герчев и дарителските кампании на Ротари клуб "Банско - Разлог, но благодари и на управителя Магдалена Коцакова за нейната целеустременост в откриването на сектора и най-важното - осигуряването на специалисти и кадри за отделението.

Реанимацията е специализиран болничен сектор, предназначен за наблюдение, поддържане и лечение на пациенти в тежко или критично състояние, чиито жизнени функции са застрашени, но обратими. Там работят лекари-реаниматори, анестезиолози, медицински сестри и помощен персонал, обучени да реагират бързо при животозастрашаващи ситуации.






