ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Болницата в Разлог е с изцяло обновена реанимация
Това е нова и важна стъпка в развитието на лечебното заведение и в повишаване качеството на медицинската помощ за пациентите.
Водосветът изпълни отец Янко Русков в присъствието на управителя на болницата Магдалена Коцакова, кмета на община Разлог Красимир Герчев, Ротари клуб "Банско Разлог“, лекари, медицински сестри и медицински работници от екипа на болницата, граждани и гости.
"В този светъл ден, в Деня на българския лекар и празник на св. Иван Рилски, откриваме сектор "Реанимация“ към Отделението по анестезиология и интензивно лечение - символ на развитието, професионализма и стремежа към по-високо качество на медицинската грижа.“ – каза в приветственото си слово управителят на болницата Магдалена Коцакова.
Тя подчерта, че реанимацията е сърцето на всяка болница – мястото, където се води най-трудната битка, а всеки спасен живот е доказателство за силата на човешкия дух и науката.
"Отправям сърдечна благодарност към кмета на община Разлог Красимир Герчев и към Ротари клуб Банско - Разлог, които безрезервно подпомагат болницата, а сектор "Реанимация“ е оборудван с най-съвременната медицинска апаратура.
С новото отделение, каза още управителят на болницата, ние поставяме още една здрава основа в мисията си да осигурим на пациентите съвременна и сигурна медицинска помощ.
Приветствие по случай новия сектор "Реанимация“ , а така също – и за празника на българския лекар, направи кметът на община Разлог Красимир Герчев с пожелание за здраве, вдъхновение и висок професионализъм на екипа на МБАЛ "Д-р Асен Велев“ Разлог.
Завеждащ отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Сашо Караджов поздрави всички с празника на лекарите и с новия, изключително важен сектор "Реанимация“.
Той подчерта значимостта на подкрепата на община Разлог в лицето на кмета Красимир Герчев и дарителските кампании на Ротари клуб "Банско - Разлог, но благодари и на управителя Магдалена Коцакова за нейната целеустременост в откриването на сектора и най-важното - осигуряването на специалисти и кадри за отделението.
Реанимацията е специализиран болничен сектор, предназначен за наблюдение, поддържане и лечение на пациенти в тежко или критично състояние, чиито жизнени функции са застрашени, но обратими. Там работят лекари-реаниматори, анестезиолози, медицински сестри и помощен персонал, обучени да реагират бързо при животозастрашаващи ситуации.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: