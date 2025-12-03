ЗАРЕЖДАНЕ...
Богат и разнообразен Културен календар за месец декември представи Община Благоевград
В навечерието на най-светлите празници жителите и гостите на Благоевград ще имат възможност да се насладят на десетки артистични прояви, насочени както към най-малките, така и към ценителите на класическото и сценичното изкуство.
Декемврийската програма включва събития на Регионална библиотека "Димитър Талев“, Драматичния театър "Никола Вапцаров“, Камерна опера – Благоевград, Ансамбъл "Пирин“, Биг Бенд – Благоевград, Общински куклен театър, ЦПЛР-ЦЛТРДБ, Градска художествена галерия, НЧ "Н. Й. Вапцаров-1866“, множество фолклорни и танцови състави.
Сред акцентите през декември са празнични спектакли - премиерата на Ансамбъл "Пирин“ - "Слънце да огрее“, галаконцертът "Бал в операта“ по повод 200 години от рождението на Йохан Щраус на Камерна опера – Благоевград и други.
Множество театрални и куклени представления, като "Коледата отменена“ на Куклен театър - Благоевград, традиционните хоротеки и фолклорни вечери на открито в Коледното градче, авторски срещи и представяне на нови книги в Регионална библиотека "Димитър Талев“, благотворителни инициативи, концерти и коледни базари в подкрепа на местни каузи.
През декември в Градската художествена галерия ще бъде открита и Традиционната коледна изложба.
Месецът ще завърши с тържественото посрещане на Нова година на 31 декември на откритата сцена в Коледното градче. Жителите и гостите на града ще се забавляват със специалното участие на Бисера и Лидия, Карамфил Божиков, Стойка Германова и Преслава Кръстева.
Община Благоевград кани всички да бъдат част от празничната магия и да споделят радостта от богатия културен живот на града през декември.
Политически психолог: Възможно е да бъде разпуснат парламентът пр...
21:03 / 02.12.2025
Община Благоевград спечели съдебна битка с МОСВ
19:09 / 02.12.2025
