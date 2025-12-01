Блъснаха 74-годишен пешеходец в Благоевград. Инцидентът е станал вчера около 17:50 часа в района на кръгово кръстовище между ул. "Ал. Стамболийски“ и ул. "14-ти полк“ в гр. Благоевград.При катастрофата лек автомобил с 48-годишен водач от град Благоевград е блъснал 74-годишния мъж от града, който е пресичал пътното платно на пешеходна пътека.Пешеходецът е пострадал със спукан череп и кръвоизлив в ляво на черепа. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.