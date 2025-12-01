ЗАРЕЖДАНЕ...
Блъснаха 74-годишен пешеходец в Благоевград
При катастрофата лек автомобил с 48-годишен водач от град Благоевград е блъснал 74-годишния мъж от града, който е пресичал пътното платно на пешеходна пътека.
Пешеходецът е пострадал със спукан череп и кръвоизлив в ляво на черепа. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.
