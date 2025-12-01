Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Блъснаха 74-годишен пешеходец в Благоевград. Инцидентът е станал вчера около  17:50 часа в района на кръгово кръстовище между ул. "Ал. Стамболийски“ и ул. "14-ти полк“ в гр. Благоевград.

При катастрофата лек автомобил с 48-годишен водач от град Благоевград е блъснал 74-годишния мъж от града, който е пресичал пътното платно на пешеходна пътека.

Пешеходецът е пострадал със спукан череп и кръвоизлив в ляво на черепа. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.