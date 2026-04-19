48.86% е избирателната активност в област Благоевград към 20:00 часа, предаде репортер на ФОКУС.
Ето и данните по общини:
Банско - 60.30%; Белица - 70.24%; Община Благоевград - 36.46%; Гоце Делчев - 52.40%; Гърмен - 58.47%; Кресна - 59.56%; Петрич - 42.72%; Разлог - 65.34%; Сандански - 55.20%; Сатовча - 52.25%; Симитли - 68.54%; Струмяни - 58.58%; Хаджидимово - 51.76%; Якоруда - 68.12%.
