49 936 души в област Благоевград са гласували за "Прогресивна България“ в предсрочните парламентарни избори, проведени на 19 април. Това са 41.975% от общия брой гласове. Това нарежда коалицията на Румен Радев на първата позиция в Първи многомандатен избирателен район.

Втората позиция държи ГЕРБ-СДС. Коалицията с лидер Бойко Борисов и водач на листата Росен Желязков е получила подкрепата на 25 333 души или 21.294%. Трети са от "Продължаваме промяната – Демократична България“, чийто водач беше Николай Денков, за които са гласували 10 660 души или 8.961%. Четвъртата позиция е за Движение за права и свободи – ДПС с лидер Делян Пеевски, които са получили 8 674 гласа, което е 7.291%.

Под чертата от 4% остават БСП – Обединена левица с 3.978%, "Величие“ с 3.052%, "Възраждане“ с 3.005%, "Меч“ с 2.828%, АПС с 2.716% и "Сияние“ с 1.796%.

С "Не подкрепям никого“ са гласували 1 544 от имащите право на глас в област Благоевград.