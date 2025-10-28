Близо 20 училища от Благоевградско се включиха в турнир "Малки великани"

© Заместник-кметът Станислав Кимчев откри турнира по детски волейбол "Малки великани“ 2025, който се проведе в спортна зала "Скаптопара“ и е част от Националната верига ученически детски турнири по волейбол.



"Този турнир не е просто състезание, а израз на спортния дух и сплотеността в отбора. Вярвам, че сред вас са бъдещите капитани и национални състезатели, но най-важното е да бъдем активни и да се наслаждаваме на играта. И нека победи най-добрият“, каза в приветствието си към участниците зам.-кметът.



В надпреварата се включиха 18 училищни отбора от област Благоевград, които показаха своя талант, отборен дух и любов към спорта. Турнирът има за цел да насърчи активния начин на живот сред децата и да популяризира волейбола като достъпен и вдъхновяващ спорт.



Организаторите на турнира връчиха на зам.-кмета плакет като знак на благодарност за подкрепата при провеждането на "Малки великани 2025“.



Всички състезатели получиха сертификати за участие, а за победителите бяха осигурени купи и медали.