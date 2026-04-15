5% отстъпка върху данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства ще ползват всички далновидни благоевградчани. Единственото условие е да платят задълженията си към Общината до 30 април. Условието е пълната дължима сума за годината да бъде внесена в този срок, пропомня

Данните показват висока събираемост – до Великденските празници около 33% от задължените лица вече са погасили напълно или частично своите задължения.

Гражданите имат възможност да платят местните данъци и на две равни вноски – първата до 30 юни, а втората до 31 октомври 2026 г. След изтичане на сроковете за доброволно плащане се начисляват лихви за просрочие.

Справка за дължимите суми може да бъде направена онлайн чрез официалния сайт на Община Благоевград, в секцията "Електронни административни услуги“, подменю "Справка и плащане на задължения за местни данъци и такси“. Достъпът е възможен чрез ПИК код на НАП, електронен подпис или с ЕГН/ЕИК и данни за подаден документ.

Информация може да се получи и на място в дирекция "Местни данъци и такси“ към общината, включително чрез упълномощено лице.

Плащанията могат да се извършват по различни начини – онлайн през сайта на общината, чрез платформи като ePay и eGov, както и чрез електронно банкиране на Банка ДСК и Първа инвестиционна банка. Възможно е и плащане на касите в сградата на общината, както и чрез мрежите на EasyPay и FastPay в цялата страна.

От администрацията напомнят, че патентният данък се внася на четири равни вноски през годината, а туристическият данък – до 15-о число на месеца, следващ този, през който са реализирани нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз се заплаща преди издаване на съответното разрешение.

Община Благоевград призовава гражданите да се възползват от отстъпката и да избегнат начисляването на лихви чрез навременно плащане.