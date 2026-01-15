ЗАРЕЖДАНЕ...
Благотворителен футболен турнир в подкрепа на малкия Йоан ще се проведе в Благоевград
"Идеята зад турнира е проста, но силна – да покажем, че младите хора могат да бъдат активни, ангажирани и съпричастни. Да покажем, че спортът може да бъде средство не само за изява, но и за добрина", съобщават организаторите.
Форматът е 4+1 играчи (може и повече участници да са в един отбор), с неограничени смени, което превръща турнира не просто в спортно надпреварване, а в празник на движението, съпричастността и общността.
Събитието се организира от Общински младежки парламент - Благоевград към ЦПЛР - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и има за цел да даде положителен пример, както на учениците, така и на цялата местна общност.
