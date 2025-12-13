ЗАРЕЖДАНЕ...
Благотворителен базар в Коледното градче в Благоевград
В специално обособена къщичка се предлагат ръчно изработени коледни изделия, сувенири и декоративни предмети, създадени от самите потребители.
Инициативата има за цел да насърчи креативността на участниците и да подпомогне устойчивото развитие на трудотерапевтичните дейности. Събраните средства от продажбите ще бъдат използвани за закупуване на материали, необходими за провеждането на заниманията в съответните услуги.
Трудотерапията играе важна роля в ежедневната работа с потребителите. Тя допринася за развиването на фината моторика, подобряване на концентрацията и координацията, стимулира самостоятелността и повишава увереността. Освен това творческите дейности имат положително влияние върху емоционалното състояние и подпомагат социалната интеграция чрез работа в екип и общуване с посетителите на базара.
Базарът остава отворен за всички, които желаят да подкрепят каузата и да изберат ръчно изработен подарък за предстоящите празници.
