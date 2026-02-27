Сподели close
Започна редовното заседание на Общински съвет – Благоевград, предаде ФОКУС. Сесията стартира с годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на Община Благоевград Злата Ризова, който бе одобрен от местните парламентаристи. Общинските съветници одобриха и отпускането на помощи за извършване на Ин Витро процедури.

Непосредствено преди началото на днешното заседание на Общински съвет – Благоевград ученици от клуб "Българче“ към Второ основно училище "Димитър Благоев“ организираха благотворителен базар.

Мартениците, които децата са изработили по време на клубните си занимания се продават с благотворителна цел – за закупуване на козунаци за великденските пакети, които Доброволческата кухня към православния храм "Св. Николай Чудотворец“ в квартал "Грамада“ приготвят и раздават на нуждаещите се в навечерието на Възкресение Христово.

Ръководител на клуб "Българче“ е главният учител в прогимназиален етап Светла Борисова.

Редица от общинските съветници, както и кметът на Община Благоевград Методи Байкушев закупиха от изработените артикули, за да подпомогнат благородната кауза на благоевградските ученици.