Благотворителен базар посрещна благоевградските общински съветници преди днешното им редовно заседание
Непосредствено преди началото на днешното заседание на Общински съвет – Благоевград ученици от клуб "Българче“ към Второ основно училище "Димитър Благоев“ организираха благотворителен базар.
Мартениците, които децата са изработили по време на клубните си занимания се продават с благотворителна цел – за закупуване на козунаци за великденските пакети, които Доброволческата кухня към православния храм "Св. Николай Чудотворец“ в квартал "Грамада“ приготвят и раздават на нуждаещите се в навечерието на Възкресение Христово.
Ръководител на клуб "Българче“ е главният учител в прогимназиален етап Светла Борисова.
Редица от общинските съветници, както и кметът на Община Благоевград Методи Байкушев закупиха от изработените артикули, за да подпомогнат благородната кауза на благоевградските ученици.
