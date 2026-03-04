ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградският зоопарк осиротя! Лъвицата е намерена мъртва в клетката си
Новината за смъртта на четириногото беше обявена на пресконференция от кмета на Благоевград Методи Байкушев. Той посочи, че ще се търсят възможности за намиране на нова лъвица, която да бъде партньор на мъжкия лъв в зоопарка.
Според директора на зоопарка Димитър Иванов за лъва предстои труден период, тъй като двата хищника са били заедно от години.
Гледачите в зоопарка ще полагат допълнителни грижи за животното, но липсата на дългогодишната му партньорка със сигурност ще се отрази на поведението му.
Предстои да бъде извършена аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта на лъвицата. От ръководството на зоопарка не се ангажират с категорично мнение за заболяването.
Ще се търси внимателно решение за намирането на нова лъвица, като процесът няма да бъде бърз.
Според информация, предоставена за медиите, мъжкият лъв може да остане сам до една или дори две години, докато бъде намерен нов обитател на клетката.
От декември насам лъвицата е била под грижите на ветеринарния лекар на зоопарка д-р Попниколов, както и на специалисти от столична ветеринарна клиника, с която Община Благоевград има дългогодишен договор.
На животното е направена рентгенова снимка и е проведено лечение с антибиотици. Състоянието ѝ е преминавало през периоди на подобрение, след което отново се е влошавало. В последните дни лъвицата е отказвала храна в продължение на около седмица.
Лъвицата е родена през 2014 година, а в Благоевградския зоопарк пристига през 2017 година.
