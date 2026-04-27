В Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград започна творческият процес по бъдещия спектакъл "Кървава сватба“, чиято премиера очакваме през новия сезон – през месец септември. Това съобщиха от културния институт.

Проектът събира артисти от България и Северна Македония в общ творчески процес, който обещава зрелищен спектакъл, в който театърът, танцът и музиката на живо ще се срещнат в силен сценичен разказ по една от най-емблематичните творби на Федерико Гарсия Лорка.

Режисурата, хореографията и драматургията са дело на македонския режисьор и хореограф Филип Петковски, който проведе тридневно ателие-кастинг през февруари, в което млади актьори и студенти в последен курс имаха възможност да представят своето актьорско, танцово и музикално майсторство.

Измервания, скици и идеи, които скоро ще оживеят на сцената.

Сценографията е дело на Мартин Манев, костюмите са на Антония Гугинска Йорданоска, а музиката – на Петър Дундаков.

Очаквайте премиерата на "Кървава сватба" през месец септември.

Проектът "Кървава сватба“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“ / National Culture Fund, Bulgaria по програма "Създаване и разпространение / Големи проекти“ 2025.