Благоевградският театър със специална кампания по случай Празника на жената и изложба "Коя си ти под ролята?"
Кампанията "8 март – Подари театър“ насърчава публиката да избере културно преживяване като подарък – вечер със смисъл, емоция и силни сценични истории. В рамките на инициативата театърът предоставя 30% отстъпка за всички спектакли през месец март, валидна до 8 март включително, с промокод 8 март.
Мартенската програма включва:
– 5 март – "Див разказ“ от Юрий Дачев по мотиви от Николай Хайтов, реж. Бина Харалампиева – 20 март – "Психо“ от Джо Ортън, реж. Николай Младенов – 28 март – "Комедия за тенори“ от Кен Лудвиг, реж. Асен Блатечки – 30 март – "Януари“ от Йордан Радичков, реж. Пламен Марков
Успоредно с кампанията театърът организира изложба на театрални костюми "Коя си ти под ролята?“, посветена на 8 март – Международния ден на жената и 27 март – Международния ден на театъра.
Експозицията отдава признание на 10 актриси от трупата – силни творчески личности, изградили запомнящи се сценични образи и оставили своя отпечатък в културния живот на Благоевград. Чрез подбрани костюми от различни спектакли изложбата проследява техните превъплъщения и акцентира върху жената артист – създател на множество сценични идентичности, но и човек с роли отвъд сцената: майка, дъщеря, партньор, обществено ангажирана личност.
Акцент в пространството е специално изградена огледална инсталация, която поставя зрителя в центъра на сценичната среда и го превръща в част от композицията. Посетителите ще имат възможност чрез QR кодове към всеки експонат да получат допълнителна информация за спектакъла и творческия екип, както и кратка биография на представената актриса, надграждайки визуалното преживяване с архивен и документален контекст.
Откриването на изложбата ще се състои на 5 март от 17:30 ч. във фоайето на театъра, непосредствено преди спектакъла "Див разказ“.
Експозицията ще бъде достъпна в дните с програмирани спектакли през месец март.
Билети с промоционалната отстъпка могат да бъдат закупени от касата на театъра и онлайн на dtblagoevgrad.com.
