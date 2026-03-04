По повод Международния ден на жената Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград обявява специална инициатива под надслов "8 март – Подари театър“, както и откриването на тематична изложба на театрални костюми – "Коя си ти под ролята?“.Кампанията "8 март – Подари театър“ насърчава публиката да избере културно преживяване като подарък – вечер със смисъл, емоция и силни сценични истории. В рамките на инициативата театърът предоставя 30% отстъпка за всички спектакли през месец март, валидна до 8 март включително, с промокод 8 март.Мартенската програма включва:– 5 март – "Див разказ“ от Юрий Дачев по мотиви от Николай Хайтов, реж. Бина Харалампиева – 20 март – "Психо“ от Джо Ортън, реж. Николай Младенов – 28 март – "Комедия за тенори“ от Кен Лудвиг, реж. Асен Блатечки – 30 март – "Януари“ от Йордан Радичков, реж. Пламен МарковУспоредно с кампанията театърът организира изложба на театрални костюми "Коя си ти под ролята?“, посветена на 8 март – Международния ден на жената и 27 март – Международния ден на театъра.Експозицията отдава признание на 10 актриси от трупата – силни творчески личности, изградили запомнящи се сценични образи и оставили своя отпечатък в културния живот на Благоевград. Чрез подбрани костюми от различни спектакли изложбата проследява техните превъплъщения и акцентира върху жената артист – създател на множество сценични идентичности, но и човек с роли отвъд сцената: майка, дъщеря, партньор, обществено ангажирана личност.Акцент в пространството е специално изградена огледална инсталация, която поставя зрителя в центъра на сценичната среда и го превръща в част от композицията. Посетителите ще имат възможност чрез QR кодове към всеки експонат да получат допълнителна информация за спектакъла и творческия екип, както и кратка биография на представената актриса, надграждайки визуалното преживяване с архивен и документален контекст.Откриването на изложбата ще се състои на 5 март от 17:30 ч. във фоайето на театъра, непосредствено преди спектакъла "Див разказ“.Експозицията ще бъде достъпна в дните с програмирани спектакли през месец март.Билети с промоционалната отстъпка могат да бъдат закупени от касата на театъра и онлайн на dtblagoevgrad.com.