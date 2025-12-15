ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградският театър спечели проект "Културни мостове в Югозападна България: Достъп и приобщаване чрез театър"
©
Проектът ще даде възможност на театъра да представи осем спектакъла от активния си репертоар, включващи както постановки за възрастни ("Железният светилник“, "Женитба“), така и спектакли за деца ("Неволята“, "Пепеляшка“), с което се обхващат различни възрастови групи, интереси и общности, в четири населени места в Югозападна България: Община Годеч (22.01.2026г. и 23.01.2026г. На сцената на НЧ "Никола Йонков Вапцаров - 1899" – гр. Годеч), Община Своге (22.01.2026г. На сцената на НЧ “Градище 1907" – гр. Своге), с. Крупник, Община Симитли (24.01.2026г. На сцената на НЧ "Владимир Маяковски -1937") и Община Белица (25.02.2026г. На сцената на НЧ "Георги Тодоров - 1885" - град Белица).
Проектът ще допринесе за децентрализацията на сценичните изкуства, повишаване достъпа до култура чрез насърчаване на търсенето, разпространението и потреблението на съществуващи културни продукти извън големите градски центрове, както и за преодоляване на социални и териториални неравенства.
Основната цел на проекта е да се увеличи достъпът на българската публика до съвременни български сценични продукции чрез представянето им в населени места със слабо развит икономически и културен статус, включително и в населени места със смесено етническо население, извън големите културни центрове в Югозападна България. Проектът цели преодоляване на териториални и социални неравенства в достъпа до култура, като създаде реална възможност жителите на по-малки, отдалечени и културно изолирани населени места в областите Благоевград и София-област да се срещнат с качествени, съвременни театрални продукции, създадени и реализирани от български творци.
Програмата включва не само представления, но и творчески работилници за деца под мотото "Пресъздай любимия си герой“ и дискусии с публиката след вечерните спектакли. Работилниците ще бъдат водени от млади актьори и театрални специалисти, а дискусиите ще осигурят пряк контакт между артисти и зрители, насърчавайки диалог и критическо мислене.
Специален акцент е поставен върху включването на социално уязвими групи. Всяко читалище домакин ще получи 40 безплатни покани (по 20 покани за всеки спектакъл) за хора в неравностойно положение – мярка, описана и в официалното уведомление до партньорите, като по този начин се осигурява реален културен достъп за уязвими и маргинализирани групи, които често остават извън обхвата на културните събития. Театърът ще си партнира с местни медиатори и организации, за да се гарантира достъпен и пълноценен културен живот за всички общности.
Проектът представлява важна стъпка към устойчиво развитие на културната среда в Югозападна България и утвърждава мисията на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ да достига до нови публики и да създава смислени културни мостове между хората. В основата на този проект стои разбирането, че достъпът до култура е човешко право, а културното участие е мощен инструмент за социална свързаност, самосъзнание и включване. Чрез създаване на условия за равнопоставеност, проектът допринася за изграждането на по-справедливо, отворено и приобщаващо общество.
