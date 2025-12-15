Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград спечели финансирането по проект "Културни мостове в Югозападна България: Достъп и приобщаване чрез театър“, подкрепен по Процедура BG-RRP-11.025 "Схема за безвъзмездна помощ, по Компонент 11 "Социално включване“ - "Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ“.Проектът ще даде възможност на театъра да представи осем спектакъла от активния си репертоар, включващи както постановки за възрастни ("Железният светилник“, "Женитба“), така и спектакли за деца ("Неволята“, "Пепеляшка“), с което се обхващат различни възрастови групи, интереси и общности, в четири населени места в Югозападна България: Община Годеч (22.01.2026г. и 23.01.2026г. На сцената на НЧ "Никола Йонков Вапцаров - 1899" – гр. Годеч), Община Своге (22.01.2026г. На сцената на НЧ “Градище 1907" – гр. Своге), с. Крупник, Община Симитли (24.01.2026г. На сцената на НЧ "Владимир Маяковски -1937") и Община Белица (25.02.2026г. На сцената на НЧ "Георги Тодоров - 1885" - град Белица).Проектът ще допринесе за децентрализацията на сценичните изкуства, повишаване достъпа до култура чрез насърчаване на търсенето, разпространението и потреблението на съществуващи културни продукти извън големите градски центрове, както и за преодоляване на социални и териториални неравенства.Основната цел на проекта е да се увеличи достъпът на българската публика до съвременни български сценични продукции чрез представянето им в населени места със слабо развит икономически и културен статус, включително и в населени места със смесено етническо население, извън големите културни центрове в Югозападна България. Проектът цели преодоляване на териториални и социални неравенства в достъпа до култура, като създаде реална възможност жителите на по-малки, отдалечени и културно изолирани населени места в областите Благоевград и София-област да се срещнат с качествени, съвременни театрални продукции, създадени и реализирани от български творци.Програмата включва не само представления, но и творчески работилници за деца под мотото "Пресъздай любимия си герой“ и дискусии с публиката след вечерните спектакли. Работилниците ще бъдат водени от млади актьори и театрални специалисти, а дискусиите ще осигурят пряк контакт между артисти и зрители, насърчавайки диалог и критическо мислене.Специален акцент е поставен върху включването на социално уязвими групи. Всяко читалище домакин ще получи 40 безплатни покани (по 20 покани за всеки спектакъл) за хора в неравностойно положение – мярка, описана и в официалното уведомление до партньорите, като по този начин се осигурява реален културен достъп за уязвими и маргинализирани групи, които често остават извън обхвата на културните събития. Театърът ще си партнира с местни медиатори и организации, за да се гарантира достъпен и пълноценен културен живот за всички общности.Проектът представлява важна стъпка към устойчиво развитие на културната среда в Югозападна България и утвърждава мисията на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ да достига до нови публики и да създава смислени културни мостове между хората. В основата на този проект стои разбирането, че достъпът до култура е човешко право, а културното участие е мощен инструмент за социална свързаност, самосъзнание и включване. Чрез създаване на условия за равнопоставеност, проектът допринася за изграждането на по-справедливо, отворено и приобщаващо общество.