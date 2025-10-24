ЗАРЕЖДАНЕ...
|Благоевградският съд пусна под гаранция обвиняем за заснемане и разпространение на порнографски материали и принуда
Съдебният състав, след като изследва събраните по делото доказателства, намери, че и към настоящия момент не е отпаднало обоснованото предположение, че обвиняемият е съпричастен към вменените му престъпления. Отчитайки влошеното здравословно състояние на обвиняемия и продължителния период от задържането му, съдът счете, че най-съответна и пропорционална, е мярката за неотклонение "гаранция в пари“ в размер на 1 000 лв.
А. К. е привлечен в качеството на обвиняем за заснемане и разпространение на порнографски материали и принуда.
Определението на Благоевградския окръжен съд е окончателно.
