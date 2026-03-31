Състав на Окръжен съд – Благоевград призна за виновни Н. А. К. и Н. Г. К. в това, че като управител и представител на дружество с ограничена отговорност са извършили данъчно престъпление.С постановения съдебен акт на 51-годишния Н. А. К. е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 1 (една), като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението му е отложено за срок от 3 (три) години.На втория подсъдим по делото- Н. Г. К., съдът наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 1 (една), като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението му е отложено за срок от 3 (три) години.Подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят в полза на държавата сумата от 11 708,97 /единадесет хиляди седемстотин и осем евро и деветдесет и седем цента/ евро.Мъжете са признати за виновни в това, че през периода 01.01.2017 г. - 31.01.2018 г., в съучастие като съизвършители, в град Благоевград пред ТД на НАП, при условията на продължавано престъпление, не са подали изискуемата се по чл. 55 ЗДДФЛ декларация и по този начин са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения, в общ размер на 26 982 /двадесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и два/ лева, представляваща особено големи размери /чл. 93, т.14 от НК/ за общо три данъчни периода – престъпление по чл.255, ал.3 НК вр. чл.255, ал.1, т.1 НК във връзка с чл.26, ал.1 НК във връзка с чл.20, ал.2 от НК.Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд – гр.София.