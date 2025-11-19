Ползотворно се осъществи съвместната инициатива на общините Петрич, Сандански и Банско за представянето на България на Международното туристическо изложение в Солун. Трите общини презентираха възможностите за целогодишен туризъм и общ интегриран туристически продукт пред посетителите на изложението.Инициативата е в продължение на съвместното сътрудничество, установено между Петрич и Сандански, да се развива общ туристически бранд "Долината на Струма“.По време на Международното изложение в Солун общият щанд беше посетен от Владимир Инков – ръководител на Търговско-икономическата секция на България в Солун, множество туроператорски агенции, журналисти от гръцки телевизии и списания, както и гости на изложението.