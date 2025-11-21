Петчленен състав на Благоевградския окръжен съд призна за виновен 43-годишен мъж от Разлог в това, че на 29.05.2023г., около 23.00 ч., в гр. Разлог, на площада пред читалище "Развитие - 2004“, е направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице – Р. С.и В. С., като чрез нанасяне на удар с нож в областта на шията умишлено е умъртвил Р. С. и със същото средство/нож/ чрез нанасяне на удар в областта на шията се опитал умишлено да умъртви В. С., като деянието по отношение на В. С е останало недовършено по независещи от дееца причини.С постановената присъда на 43-годишния мъж е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 20 /двадесет/ години, което да изтърпи при първоначален "строг“ режим.Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок, пред Апелативен съд –гр. София