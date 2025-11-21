ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградският окръжен съд осъди на 20 години затвор 43-годишен мъж от Разлог за убийство и опит за убийство
С постановената присъда на 43-годишния мъж е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 20 /двадесет/ години, което да изтърпи при първоначален "строг“ режим.
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок, пред Апелативен съд –гр. София
