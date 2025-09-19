ЗАРЕЖДАНЕ...
|Благоевградският окръжен съд одобри споразумение по дело с петима обвиняеми за организирана престъпна група, занимавала се с изнудване
Организираната престъпна група е действала в периода от началото на 2023 г. до 03.07.2025 г. на територията на община Разлог с цел да върши съгласувано в страната престъпления по чл. 213а, ал. 1 и по чл. 214 от НК – изнудване, осъществявано чрез отправяне на заплахи с насилие и изнудване с причиняване на имуществена вреда. Поводът за насилствените действия били неуредени финансови взаимоотношения, свързани с незаконна лихварска дейност.
Със споразумението ръководителите на организираната престъпна група - 55–годишният С. Я. и 47-годишният К. С., се съгласиха да им бъде наложено наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години, изпълнението на което е отложено за срок от 5 /пет/ години.
По силата на одобреното споразумение на всеки от участниците в групата- 41-годишен мъж и жени на 58 и 38 години, е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 2 /две/ години, с 4-годишен изпитателен срок.
Състав на Благоевградския окръжен съд прецени, че така внесеното споразумение следва да бъде одобрено, тъй като е пълно – съдържа всички реквизити, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала. От деянията на обвиняемите не са причинени съставомерни подлежащи на възстановяване имуществени вреди.
Страните са определили наказанията в съответствие с материалния закон и данните за личността на всеки от обвиняемите лица, държейки сметка за ролята на всеки един от тях в престъпната група както и продължителността на действие на престъпното сдружение. Споразумението е подписано от всички предвидени в НПК лица. Самопризнанието на обвиняемите по чл.381 и чл. 382 от НПК съответства на съдържанието насъбрания по делото доказателствен материал.
Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.
