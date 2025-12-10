На 10 декември 2025 г. от 11:30 ч. Окръжен и Районен съд – Благоевград ще отворят широко вратите си за Деня на отворените врати, посветен на темата:"Страхът погубва разума. Насилието не е решение.“В рамките на събитието ще имате възможност да се докоснете до силата на изкуството и посланието за човечност и единство. Във фоайето на Съдебната палата ще бъде открита впечатляващата арт инсталация "Розов облак“ – творба на Рада Якова, артист с участия в Хага, Виена, Ню Йорк и София.Създадена от фини форми стоманена мрежа в нежни, ефирни тонове, инсталацията съчетава устойчивост и мекота – символ на тихата, дълбока сила на жените, която обединява, защитава и носи надежда. "Розов облак“ е образ на подкрепата, от която всички се нуждаем, за да преминем през бурите на живота.Ще бъде представена и международната кампания "Abuse is not love“ – въздействаща изложба, която разкрива, че любовта не е контрол, не е страх, не е манипулация. Любовта е свобода, уважение и спокойствие.Целта на кампанията е да образова 2 милиона души по света до 2030 г., като ги запознае с ранните признаци на насилие в интимните отношения.След това ще се проведе дискусия на тема "Насилието не е решение“.Заповядайте да бъдем заедно – в пространство, където изкуството, знанията и човешките истории се срещат, за да напомнят, че насилието никога не е пътят, а подкрепата и разбирането са силата, която променя съдби.