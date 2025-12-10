ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградските съдилища с инициативa "Страхът погубва разума. Насилието не е решение"
©
"Страхът погубва разума. Насилието не е решение.“
В рамките на събитието ще имате възможност да се докоснете до силата на изкуството и посланието за човечност и единство. Във фоайето на Съдебната палата ще бъде открита впечатляващата арт инсталация "Розов облак“ – творба на Рада Якова, артист с участия в Хага, Виена, Ню Йорк и София.
Създадена от фини форми стоманена мрежа в нежни, ефирни тонове, инсталацията съчетава устойчивост и мекота – символ на тихата, дълбока сила на жените, която обединява, защитава и носи надежда. "Розов облак“ е образ на подкрепата, от която всички се нуждаем, за да преминем през бурите на живота.
Ще бъде представена и международната кампания "Abuse is not love“ – въздействаща изложба, която разкрива, че любовта не е контрол, не е страх, не е манипулация. Любовта е свобода, уважение и спокойствие.
Целта на кампанията е да образова 2 милиона души по света до 2030 г., като ги запознае с ранните признаци на насилие в интимните отношения.
След това ще се проведе дискусия на тема "Насилието не е решение“.
Заповядайте да бъдем заедно – в пространство, където изкуството, знанията и човешките истории се срещат, за да напомнят, че насилието никога не е пътят, а подкрепата и разбирането са силата, която променя съдби.
Още от категорията
/
МТСП: Екипите на Агенцията за социално подпомагане ще окажат помощ на пострадалите от наводненията в Бургаско
07.12
Представиха основните дейности по проекта за енергийно обновяване на закрития плувен в кв. "Еленово"
05.12
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Членове и симпатизанти на "ДПС-Ново начало" се събраха на митинг ...
18:50 / 09.12.2025
Отличие за Община Кюстендил и социалното предприятие
18:41 / 09.12.2025
Обявиха Ден на траур в Симитли
18:42 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.