ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградските ловци на протест: Отнели ловните билети на петима заради непристойно поведение
© bTV
Протестът се проведе в подкрепа на санкционираните ловци.
По думите на протестиращите, това е прецедент за града. Председателят на дружеството Иван Василев беше поканен да коментира темата в ефира на bTV, но той изпрати писмена позиция.
В нея Василев посочва, че причината за най-тежките дисциплинарни наказания е поведение на общо събрание на 47-а ловна дружинка в село Хърсово, което той е водил. Според него наказаните са се държали арогантно, прекъсвали са колегите си и са били предупреждавани. След докладна записка до Управителния съвет случаят е разгледан подробно на заседание през август, като по предложение на Василев са наложени санкции – на трима ловци по два месеца лишаване от членство, на един за шест месеца и на Светослав Георгиев – за три години.
Председателят твърди още, че поведението на наказаните е било разглеждано два пъти от Управителния съвет, те са били канени да присъстват, но са отказали с писмо, в което по думите му са отправени обидни квалификации към ръководството.
От своя страна санкционираните ловци отричат обвиненията. Те заявяват, че събранието на тяхната дружинка е било на 20 март и до края на юли не са получавали никакви покани за изслушване или за разглеждане на дисциплинарни наказания. По думите им уведомителните писма за наложените санкции са получени едва в началото на август.
Ловците категорично не приемат твърденията за непристойно поведение и посочват, че всички членове на двете групи са се подписали в подписка, че подобно поведение не е имало. Документът е внесен в Управителния съвет и други институции.
Според тях уставът на сдружението предвижда наказания като порицание и лишаване от членство от една до три години, но само при тежки нарушения като бракониерство, убийство на куче или прострелване при инцидент. Те твърдят, че никъде не е записано подобно тежко наказание да се налага за словесен спор или реплики по време на събрание.
Един от най-тежко санкционираните ловци заяви, че наказанието е наложено заради дебат и реплики към председателя, след като той не е давал думата на присъстващите и се е опитал да наложи ръководни органи на дружинката.
Юристът на наказаните, адвокат Михайлов, определи санкциите като несъответстващи на устава. По думите му ловците не са били поканени писмено, не са уведомени в предвидения 7-дневен срок и не са извършили нарушения. Той посочи, че съществува запис от събранието, на който не се чува неетично или неморално поведение, а единствено настояване за изразяване на мнение – право, гарантирано и от Конституцията, и от устава на сдружението.
Вече има и реални последици – на един от ловците е отнет ловният билет, членската карта и са задържани платените от него средства за членски внос, като той от седмици не може да упражнява хобито си.
По случая е подаден сигнал до прокуратурата, а предстоят и съдебни дела за неимуществени вреди. Подготвено е и отворено писмо, което ще бъде изпратено до министъра на земеделието и храните, директора на Изпълнителна агенция по горите, председателя на дружеството и директора на Горското стопанство в Благоевград.
Още от категорията
/
До 30% по-ниска такса "Смет" за благоевградчаните, които събират разделно отпадъци! Вдигане на данъка през 2026 г. няма да има
16.12
Антиправителственият протест в Благоевград събра рамо до рамо младежи и възрастни хора, обединени от една обща кауза
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ограничения и ремонти по магистралите от утре, в това число по "С...
18:27 / 29.12.2025
Жълт код за опасно силен вятър в област Благоевград и днес
08:44 / 29.12.2025
Бурен вятър ни очаква днес, издаден е оранжев код за област Благо...
08:57 / 28.12.2025
Програмисти от Пловдив създадоха онлайн калкулатор, който бързо и...
09:09 / 27.12.2025
АПИ: Спират се тежкотоварните камиони по АМ "Струма"
08:09 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.