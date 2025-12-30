За първи път в своята дългогодишна история ловци от Благоевград излязоха на протест срещу ръководството на местното ловно-рибарското дружество. Поводът са наложени дисциплинарни наказания на петима членове – четирима са лишени от правото на лов за различни срокове, а на един от тях са отнети държавният ловен билет и членската карта.Протестът се проведе в подкрепа на санкционираните ловци.По думите на протестиращите, това е прецедент за града. Председателят на дружеството Иван Василев беше поканен да коментира темата в ефира на bTV, но той изпрати писмена позиция.В нея Василев посочва, че причината за най-тежките дисциплинарни наказания е поведение на общо събрание на 47-а ловна дружинка в село Хърсово, което той е водил. Според него наказаните са се държали арогантно, прекъсвали са колегите си и са били предупреждавани. След докладна записка до Управителния съвет случаят е разгледан подробно на заседание през август, като по предложение на Василев са наложени санкции – на трима ловци по два месеца лишаване от членство, на един за шест месеца и на Светослав Георгиев – за три години.Председателят твърди още, че поведението на наказаните е било разглеждано два пъти от Управителния съвет, те са били канени да присъстват, но са отказали с писмо, в което по думите му са отправени обидни квалификации към ръководството.От своя страна санкционираните ловци отричат обвиненията. Те заявяват, че събранието на тяхната дружинка е било на 20 март и до края на юли не са получавали никакви покани за изслушване или за разглеждане на дисциплинарни наказания. По думите им уведомителните писма за наложените санкции са получени едва в началото на август.Ловците категорично не приемат твърденията за непристойно поведение и посочват, че всички членове на двете групи са се подписали в подписка, че подобно поведение не е имало. Документът е внесен в Управителния съвет и други институции.Според тях уставът на сдружението предвижда наказания като порицание и лишаване от членство от една до три години, но само при тежки нарушения като бракониерство, убийство на куче или прострелване при инцидент. Те твърдят, че никъде не е записано подобно тежко наказание да се налага за словесен спор или реплики по време на събрание.Един от най-тежко санкционираните ловци заяви, че наказанието е наложено заради дебат и реплики към председателя, след като той не е давал думата на присъстващите и се е опитал да наложи ръководни органи на дружинката.Юристът на наказаните, адвокат Михайлов, определи санкциите като несъответстващи на устава. По думите му ловците не са били поканени писмено, не са уведомени в предвидения 7-дневен срок и не са извършили нарушения. Той посочи, че съществува запис от събранието, на който не се чува неетично или неморално поведение, а единствено настояване за изразяване на мнение – право, гарантирано и от Конституцията, и от устава на сдружението.Вече има и реални последици – на един от ловците е отнет ловният билет, членската карта и са задържани платените от него средства за членски внос, като той от седмици не може да упражнява хобито си.По случая е подаден сигнал до прокуратурата, а предстоят и съдебни дела за неимуществени вреди. Подготвено е и отворено писмо, което ще бъде изпратено до министъра на земеделието и храните, директора на Изпълнителна агенция по горите, председателя на дружеството и директора на Горското стопанство в Благоевград.