Зам.-кметът Станислав Кимчев присъства на откриването на изложбата "За любовта и виното“ в Градска художествена галерия – Благоевград.Експозицията включва 96 творби на 51 автори и събра художници и ценители на изкуството в двете зали на галерията. Изложбата, посветена на св. Трифон и св. Валентин, обединява символиката на любовта и виното, като темата е разгърната чрез различни авторски интерпретации.Изложбата продължава традицията да събира творци от Благоевград и региона, като създава среща между утвърдени имена и нови автори в изобразителното изкуство. Куратор е директорът на Градска художествена галерия – Благоевград Иван Милушев.Експозицията ще бъде отворена за посетители до края на февруари.