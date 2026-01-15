Заместник-кметът на Община Благоевград Станислав Кимчев присъства снощи на откриването на изложбата на Съюза на българските художници – Представителство Благоевград в столичната галерия на ул. "Шипка“ №6.В изложбеното пространство експозицията от близо 100 творби на 24 автори разгърна визуално пътуване между пластове, форми и цветове. Всяка от представените творби разказва своя история, търси смисли и изгражда мостове между различни художествени школи и поколения.Цветовете и образите на 24-те автори "оцветиха“ галерията с експресия и дълбочина, превръщайки изложбата в силно емоционално преживяване за публиката. Разнообразието от стилове, техники и концептуални подходи очерта богатството на художествения процес и динамиката на съвременните творчески търсения.В изложбата участват: Ангелина Станчева, Анна Васева, Анна Покровнишка, Антон Гошев, Антон Мавродиев, Георги Ашиков, Георги Драчев, Георги Стойчев, Даян Грант, Деница Боева-Балабанска, Димитър Хаджиангелов, Дияна Захариева, Иван Гоцев, Иван Милушев, Кристиян Балабански, Любима Бърдарова, Румен Божинов, Румен Дешев, Светлин Абаджиев, Спас Цветков, Стоян Божкилов, Христо Шапкаров, Цецка Грънчарова и Янко Стоицов.Експозицията беляза първото представяне на художници от Благоевград и региона в това пространство след 10-годишно прекъсване.Изложбата се осъществява в партньорство с Община Благоевград и може да бъде разгледана в зала 2А на СБХ до 5 февруари.