ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградски художници откриха изложба в София
©
В изложбеното пространство експозицията от близо 100 творби на 24 автори разгърна визуално пътуване между пластове, форми и цветове. Всяка от представените творби разказва своя история, търси смисли и изгражда мостове между различни художествени школи и поколения.
Цветовете и образите на 24-те автори "оцветиха“ галерията с експресия и дълбочина, превръщайки изложбата в силно емоционално преживяване за публиката. Разнообразието от стилове, техники и концептуални подходи очерта богатството на художествения процес и динамиката на съвременните творчески търсения.
В изложбата участват: Ангелина Станчева, Анна Васева, Анна Покровнишка, Антон Гошев, Антон Мавродиев, Георги Ашиков, Георги Драчев, Георги Стойчев, Даян Грант, Деница Боева-Балабанска, Димитър Хаджиангелов, Дияна Захариева, Иван Гоцев, Иван Милушев, Кристиян Балабански, Любима Бърдарова, Румен Божинов, Румен Дешев, Светлин Абаджиев, Спас Цветков, Стоян Божкилов, Христо Шапкаров, Цецка Грънчарова и Янко Стоицов.
Експозицията беляза първото представяне на художници от Благоевград и региона в това пространство след 10-годишно прекъсване.
Изложбата се осъществява в партньорство с Община Благоевград и може да бъде разгледана в зала 2А на СБХ до 5 февруари.
Още от категорията
/
Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград гостува в Годеч със спектаклите "Неволята" и "Железният светилник"
14.01
Над 170 баби ще заденат своите бабинчета и ще поведат най-пъстрото и красиво Бабинденско хоро в Разлог
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Боян Кондуров поема РД "Пожарна безопасност и защита на население...
20:39 / 14.01.2026
Радичковият свят оживя на сцената на благоевградския театър, пред...
22:54 / 14.01.2026
Четири фирми искат да доставят кофи за Благоевград
17:07 / 14.01.2026
Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград гостува в Годеч...
15:14 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.