Благоевградската полиция с редица мерки, свързани с очаквания засилен трафик в областта
През празничните дни контролът при пренасянето, търговията, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси ще бъде завишен, а на местата, където се предвижда използването на фойерверки или други пиротехнически изделия в новогодишната нощ контрола ще се осъществява от инспекторите по тази линия на дейност.
Предприети са и допълнителни мерки за сигурност, като екипи на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" ще патрулират в районите на големи търговски обекти, коледни базари, централните градски части, жп и автогари, както и в малките населени места.
Във връзка с очакваното засилване на пътникопотока по основните пътни артерии, водещи към общинските центрове и ГКПП е създадена организация за подпомагане на пътното движение от служители на сектор "ПП" при ОДМВР-Благоевград.
От 23.12.2025 г. до 05.01.2026 г. на територията, обслужвана от областната дирекция е създадена организация за осигуряване на максимален брой полицейски екипи за организиране и подпомагане на движението, а също и недопускане образуването на автомобилни колони. Дейността на служителите, работещи по контрол на пътното движение, ще бъде насочена основно към подпомагане и регулиране на движението по пътищата, както и към контрол над водачи с рисково поведение, свързано с неправилно изпреварване, неправилни маневри, движение с превишена скорост и отнемане на предимство, а също и недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, както и от неправоспособни водачи. Постоянно полицейско присъствие ще има на входовете и изходите на гр. Разлог, гр. Якоруда и гр. Гоце Делчев.
От РДПБЗН-Благоевград са извършени 217 проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, като са проверени увеселителни, религиозни обекти, места за настаняване и туристически обекти. Констатирани са 103 нарушения, като са съставени 37 разпореждания и 6 акта за установено административно нарушение.
Ръководството на ОДМВР-Благоевград апелира към жителите и гостите на областта по време на празничните и почивни дни да завишат бдителността си с цел опазване на здравето, живота и имуществото им, като не оставят жилищата си за дълго време без надзор. Да не допускат близки и познати да произвеждат и употребяват самоделни взривни устройства и пиротехнически средства с неясен произход, като особено внимание да се обърне на децата.
При възникнали инциденти своевременно да се сигнализира на тел.112
Предстоящите празнични дни са време за срещи с близки, пътувания и споделени моменти. С увеличения трафик, влошените метеорологични условия и по-честото използване на личен транспорт, рисковете на пътя значително нарастват, предупреждават от ОДМВР - Благоевград.
