Благоевградската общественост ще отбележи 178 години от рождението на Христо Ботев и Йордановден
Непосредствено преди това, от 11:15 часа, на пл. “Македония“, свещеници ще извършат водосвет на бойните знамена. Събитието се организира от 3-то бригадно командване.
В 11.00 часа на 6 януари, когато отбелязваме църковния празник Св. Богоявление или Йордановден, ще бъде спазена традицията и с потапянето на Богоявленския кръст във водите на река Благоевградска Бистрица. Ритуалът ще се проведе при моста до пл. "Македония“.
Празничният ден ще започне с утринно богослужение в храм "Въведение Богородично“ от 08:00 часа. В 09:00 часа в църквата в квартал "Вароша“ ще бъде отслужена и литургия.
