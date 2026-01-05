С полагане на цветя благоевградската общественост ще отбележи 178 години от рождението на Христо Ботев. Ритуалът ще се състои на 6 януари от 11:45 часа на пл. "Народни будители“ (кв. "Вароша“), където се намира бюст-паметника на българския поет и революционер. Участие ще вземат и възпитаници на XI ОУ, чийто патрон е националният герой.Непосредствено преди това, от 11:15 часа, на пл. “Македония“, свещеници ще извършат водосвет на бойните знамена. Събитието се организира от 3-то бригадно командване.В 11.00 часа на 6 януари, когато отбелязваме църковния празник Св. Богоявление или Йордановден, ще бъде спазена традицията и с потапянето на Богоявленския кръст във водите на река Благоевградска Бистрица. Ритуалът ще се проведе при моста до пл. "Македония“.Празничният ден ще започне с утринно богослужение в храм "Въведение Богородично“ от 08:00 часа. В 09:00 часа в църквата в квартал "Вароша“ ще бъде отслужена и литургия.