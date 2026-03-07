ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградската градска художествена галерия се превърна в сцена на креативност
Експозицията представя творческите умения и хобита на шест дами, чиито творби разкриват различни аспекти на талант и вдъхновение.
На откриването присъства заместник-кметът Станислав Кимчев, който поздрави участничките и подчерта ролята на женската креативност за разнообразието и културния живот на града.
Изложбата е дело на Галина Левашка, Ема Бойчева, Йорданка Илиева, Царимира Георгиева, Цветанка Грънчарова и е със специалното участие на проф. изк. Цонка Великова.
Четвъртото издание на инициативата показва различните лица на женските таланти. Всяка творба разказва личната история на създателката си, доказвайки съчетанието на професионализъм, талант и вдъхновение.
