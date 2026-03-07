В навечерието на 8 март – Деня на жената, Градската художествена галерия се превърна в сцена на креативност и вдъхновение с откриването на изложбата "НИЕ ЖЕНИТЕ И НАШЕТО ХОБИ“, организирана от Движение "Ние, жените“.Експозицията представя творческите умения и хобита на шест дами, чиито творби разкриват различни аспекти на талант и вдъхновение.На откриването присъства заместник-кметът Станислав Кимчев, който поздрави участничките и подчерта ролята на женската креативност за разнообразието и културния живот на града.Изложбата е дело на Галина Левашка, Ема Бойчева, Йорданка Илиева, Царимира Георгиева, Цветанка Грънчарова и е със специалното участие на проф. изк. Цонка Великова.Четвъртото издание на инициативата показва различните лица на женските таланти. Всяка творба разказва личната история на създателката си, доказвайки съчетанието на професионализъм, талант и вдъхновение.