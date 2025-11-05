ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Благоевградската ВиК асоциация с извънредно заседание
Съгласно дневния ред, Общото събрание прие решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2026 г.
На заседанието присъстваха упълномощени представители на общините Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, Симитли, Хаджидимово и Якоруда. Представители на общините Петрич и Струмяни не взеха участие в заседанието. На срещата присъстваха и заместник областният управител Христо Ангелов и инж. Мартин Петров - управител на "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
Обсъди се необходимостта от предприемане на съвместни действия за предотвратяването на бъдещи водни кризи и намаляването на риска от наводнения на територията на област Благоевград.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: