Благоевградската ВиК асоциация с извънредно заседание
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:31
©
Под председателството на областния управител на област Благоевград г-н Георги Динев, днес се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград.

Съгласно дневния ред, Общото събрание прие решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2026 г.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на общините Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, Симитли, Хаджидимово и Якоруда. Представители на общините Петрич и Струмяни не взеха участие в заседанието. На срещата присъстваха и заместник областният управител Христо Ангелов и инж. Мартин Петров - управител на "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

 

Обсъди се необходимостта от предприемане на съвместни действия за предотвратяването на бъдещи водни кризи и намаляването на риска от наводнения на територията на област Благоевград.






Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
12:12 / 03.11.2025
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
08:43 / 03.11.2025
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
16:23 / 03.11.2025
