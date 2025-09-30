ЗАРЕЖДАНЕ...
|Благоевград ще ги приветства: Утрешният ден ще бъде празник за всички новоприети студенти в ЮЗУ и Американския университет
На 1 октомври в 17:30 часа в парк "Македония" новоприетите и настоящи студенти ще бъдат приветствани от кмета на общината Методи Байкушев, временно изпълняващия длъжността президен на АУБ д-р Джей Ди Минингер и зам.-ректора на ЮЗУ доц. д-р Илия Недин.
Веднага след това наградите си ще получат победителите в организирания през пролетта на тази година от Община Благоевград в партньорство с двата университета студентски конкурс за визуална идентичност на Благоевград като студентски център.
В панелът "Вдъхновяващи истории" четирима възпитаници на двата университета ще споделят за своя път към реализация на мечтите им, и кариерно развитие.
Забавни игри, хоротека, куиз, паркур, сумо борби, "рисуване и вино", канго джъмпс и множество изненади и награди са подготвили организаторите за студентите.
Изцяло от музикални изпълнения на студентски клубове от двата университета е съставена вечерната програма, в която участие ще вземат студенти от специалностите "Мода" и "Съвременна хореография" и от катедра "Музика" към ЮЗУ "Неофит Рилски", както и студентски клуб Dance Crew, Rock Jamming Club, Broadway Performing Club към АУБ.
Финалът на студентското забавление ще постави DJ парти, подготвено от Радио Аура на АУБ и DJ Diasmousikos от ЮЗУ "Неофит Рилски".
На възможностите за реализация, инициативи и услуги за студенти е посветено разположеното в зала "Орфей" изложение "Бизнес, кариера, услуги и университети".
Водещи на събитието ще бъдат студенти от двете висши учебни заведения. Мотото на тазгодишното издание на форума е "Добре дошли в Благоевград, където бъдещето започва днес!".
