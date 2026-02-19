Около 22:00 часа вчера в 02 РУ-Благоевград е получено съобщение от 39-годишна жена от град Благоевград, информират от ОДМВР - Благоевград.Същата е съобщила, че в жилището им в град Благоевград са й нанесени удари с ръце в областта на гърба от 31-годишния мъж, с когото живее на семейни начала.Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.