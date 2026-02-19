ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградчанка стана поредната жертва на домашно насилие
©
Същата е съобщила, че в жилището им в град Благоевград са й нанесени удари с ръце в областта на гърба от 31-годишния мъж, с когото живее на семейни начала.
Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.
Още от категорията
/
Четирима пострадали, сред които 2-годишно дете и 9-месечно бебе, при тежка катастрофа между ТИР и лек автомобил в Благоевградско
11:29
Спецакция срещу разпространението на наркотици в Благоевградско! Ето какво откриха разследващите
18.02
Аутопсия ще установи какви са причините, довели до смъртта на куче, открито в благоевградска Бистрица
13.02
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
03.02
Двама млади мъже задържани за притежание и употреба на наркотични вещества в Благоевградска област
30.01
Окръжен съд – Благоевград потвърди определение, с което е отказано изменението на мярката спрямо обвиняем за кражба
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
С военни почести, шествие и ритуал в памет на Апостола Благоевгра...
20:18 / 18.02.2026
Очаква ни студена сутрин в Благоевград, но после ще се стопли
19:05 / 18.02.2026
Започва поетапното поставяне на контейнери за разделно събиране н...
17:54 / 18.02.2026
Спецакция срещу разпространението на наркотици в Благоевградско! ...
11:41 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.