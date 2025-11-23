Казват, че по Коледа се случват чудеса. Вярваме в максимата, но ни се иска добрите хора и милите жестове да ни съпътстват през цялата година.попадна на пост в социалните мрежи, който няма как да не публикуваме:Преди малко на пазара в Благоевград се спрях да си купя мандарини. Една възрастна жена извади от портмонето си последните стотинки и каза на продавача да и премри мандарини за тях.Продавачът й напълни чантата и не пожела да вземе стотинките.Много ми стана драго, че все още се срещат човечни и сърцати хора. Както се казва в поговорката "Ръка която дава, не обеднява. Сърце което обича, не остарява".Екипът ни поздравява този сърцат търговец, пожелава на възрастната жена щастливи празници и поздравява автора на поста. За доброто трябва да говорим и да не спираме да го забелязваме.