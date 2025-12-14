ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградчанин се зае сам да запълва дупките по своята улица
Blagoevgrad24.bg попадна на този пост в социалната мрежа:
Когато институциите мълчат, гражданите действат. Благоевградчанин сам пое инициативата да запълни опасна дупка на ул. "Полковник Дрангов“, след като месеци наред сигналите на стотици шофьори остават без реакция от отговорните институции.
Един човек, една лопата и много повече от усещане за отговорност – ясен знак колко далеч е стигнало неглижирането на елементарни проблеми в града.
