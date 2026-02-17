ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградчанин потроши два автомобила
От полицейските служители са предприети незабавни действия, в резултат на които малко след увреждането на автомобилите е установен 29-годишният извършител на деянието, който е от гр. Благоевград.
При извършената му проверка, у него е намерена около 0,65 грама марихуана. Той е задържан е със заповед за задържане до 24 часа, а за случая е уведомена РП-Благоевград.
