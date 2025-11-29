Граждани от Благоевград обявиха в социалните мрежи, че в понеделник (1декември) излизат на протест по повод Бюджет 2026. Това е и датата, когато за втори път ще се съберат хиляди българи ще изразят недоволството си в "Триъгълника на властта" в столицата."Всички излизаме мирно да защитим правата си и бъдещето на държавата ни. Ела и ти – бъди гласът, който има значение! Кажи не на мълчанието!", пише потребител във Facebook.Протестът ще се проведе пред сградата на Община Благоевград и ще започне точно в 19.00 ч.