Благоевградчани също излизат на протест срещу бюджета този понеделник
"Всички излизаме мирно да защитим правата си и бъдещето на държавата ни. Ела и ти – бъди гласът, който има значение! Кажи не на мълчанието!", пише потребител във Facebook.
Протестът ще се проведе пред сградата на Община Благоевград и ще започне точно в 19.00 ч.
