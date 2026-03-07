Жители на Благоевград ще могат да получат безплатни плодни, паркови и медоносни дръвчета по време на специална инициатива за залесяване, която ще се проведе на 7 март 2026 г. (събота) от 10:30 часа на площад "Георги Измирлиев“ в града.Събитието е част от мащабна национална кампания, чиято цел е засаждането на 6 милиона дървета до пролетта на 2026 година. Организаторите обикалят близо 30 български града, където подаряват стотици хиляди фиданки на граждани, институции и доброволци.В Благоевград ще бъдат раздавани различни видове плодни дървета – ароматни дюли, облачински вишни, кайсии (зарзали), ябълки (подложка), сливи "жълта афъзка“, диви череши (махалебки), черници, бадеми и орехи. Освен тях ще има и паркови и медоносни видове, сред които върби, бели акации, лилави люляци, чинари, бели брези и бряст.Фиданките са с височина между 40 и 150 см, което ги прави подходящи за лесно прихващане и засаждане. Някои видове, като махалебките, брястовете, акациите, чинарите и брезите, са по-дребни – до около 50 см, докато други могат да достигнат до 2 метра.На място ще бъдат предоставени и инструкции за съхранение, засаждане и грижа за фиданките. Специалистите съветват корените да се поддържат влажни и, ако засаждането не е веднага, дръвчетата да бъдат временно закопани в почва на хладно място. Засаждането възможно най-скоро и редовното поливане значително увеличават шансовете за успешно прихващане.Инициативата има за цел не само да създаде нови гори и да подпомогне възстановяването на изгорели площи, но и да направи градовете и регионите по-зелени, по-чисти и по-красиви. С медоносните дървета ще бъде подпомогната и популацията на пчелите.Организаторите призовават всички желаещи да се включат, за да засадят бъдеще за следващите поколения и да помогнат на природата.