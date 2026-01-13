С полагане на цветя в Благоевград бяха отбелязани 148 години от рождението на поета революционер Пейо Яворов и 98 години от смъртта на Мара Бунева. Възпоменателният ритуал се състоя в Градската градина пред бюст-паметниците на двете бележити личности.В знак на признателност глава склониха заместник-кметът Станислав Кимчев, заместник-председателят на Общински съвет – Благоевград Ваня Кромбоа, представители на институции, граждани и общественици.В програмата по повод отбелязване на рождението на Пейо Яворов участие взеха деца от Девето основно училище "Пейо Яворов“, които припомниха творчеството и революционното дело на своя патрон. Учениците рецитираха едни от най-обичаните стихотворения на поета - "Мечта“, "На незнайний герой“, "Стон“ и "Пролет“.Непосредствено след това пред паметника на Мара Бунева бе отдадена почит към делото и живота на българската революционерка. За нейната историческа роля разказа внучката на нейния брат Анна-Мария Бунева и Иван Стоянов от Регионален исторически музей – Благоевград.Пейо Тотев Крачолов, по-известен като Пейо Яворов, е български поет символист и революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, смятан за един от най-големите български поети на XX век.Мара Николова Бунева е българска революционерка, член на Вътрешната македонска революционна организация.