Благоевградчани останаха смаяни от "архитектурния гений" на свой съгражданин
Ето за какво призовава във Facebook будният гражданин:
На вниманието на строителен отдел Благоевград!!! Това е поставено на гараж на "Дъбравска" 14! Да се молим да не падне докато се задействате!?
Сградите в района са много близо една до друга, а и под въпросния контейнер има стълби. Въпрос на време е да стане някоя трагедия, алармира и Blagoevgrad24.bg.
Не закъсняха и коментарите под шокиращата снимка:
– Тези хора наред ли са - да пляснеш фургон върху покрива на тоалетната??
– Единият паркирал колата на терасата, а другият фургон на гаража
– Че то много лесно бе, от гаража в къщата, много удобно!
– Някой май ще се учи да лети като гледам вратата къде е
Blagoevgrad24.bg се присъединява към апела на автора на публикацията. Дано компетентните органи се задействат възможно най-бързо.
Разказът на Симеон, задържан с 30 хил. лева в нощта на протестите...
21:21 / 03.12.2025
