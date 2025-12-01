Протест под наслов: "Благоевград не спи! Да спрем кражбите в бюджета“ ще се проведе в областния град днес, предаде репортер на "Фокус“. Гражданското недоволство ще се проведе пред сградата на Община Благоевград в 19:00 часа."На 1 декември всички излизаме мирно да защитим правата си и бъдещето на държавата. Ела и ти – бъди гласът, който има значение! Кажи не на мълчанието!“, приканват организаторите.